Tim Cupal aus Jerusalem, Karim El Gawhary aus Kairo oder Cornelia Primosch aus Paris: Wenn sich die ORF-Auslandskorrespondenten in Nachrichtensendungen von den Brennpunkten des Weltgeschehens melden, ist die Zeit knapp. Atmosphäre, Fakten und lokale Einblicke gilt es in aller Kürze für das Publikum in Österreich aufzubereiten. Wofür diese Experten und Expertinnen für Krisenberichterstattung selten Zeit haben, sind tiefgründige Reportagen zu Themen, die nicht in die Kategorie „Breaking News“ einzuordnen sind.

Nach dem Krimi kommt die Reportage

Solche Themen finden künftig im neuen Korrespondenten-Magazin „WeltWeit“ Platz, zu sehen freitags nach dem Krimi um 21.20 in ORF 2. Jeweils drei Korrespondentinnen und Korrespondenten widmen sich darin einem Thema, das auch hierzulande beschäftigt, wie (in der Auftaktfolge) das Problem der Altersarmut – Thema der ersten Sendung: Jörg Winter bereiste dafür die Arme-Senioren-Stadt Blackpool in England, Maresi Engelmayer traf eine Mindestpensionistin in Bayern und Isabella Purkart zeigt, warum die Dänen im Alter nicht im Prekariat landen.

Eindrücklich sind besonders Winters Recherchen in der Stadt an der irischen See: Der ehemalige Tourismusort ist heute eine der ärmsten Regionen im Land. Viele ältere Menschen in England kommen hierher, weil Wohnraum in anderen Städten nicht mehr leistbar ist.

„Die Grundidee war, dass viele Dinge, die uns hier in Österreich beschäftigen, in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang stehen“, erklärt Lisa Totzauer, die im ORF den Bereich Magazine und Servicesendungen verantwortet. Von vielen Ländern könnte Österreich lernen, andere dienen als warnendes Beispiel. „Viele Phänomene, die wir wahrnehmen, sind nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern in größeren Zusammenhängen zu sehen. Diese Zusammenhänge gehen in der schnellen Nachricht, die wir untertags in unseren ZIB-Sendungen haben, leicht verloren“, betont Totzauer und bezeichnet die Auslandskorrespondenten als den „großen Schatz“ des ORF. Bei den ORF-Reportern kam die Idee gut an, erzählt die Magazin-Chefin: „Das hatten wir bei jeder Korrespondententagung, dass sie gerne mehr längere Beiträge gestalten würden“

16 Auslandsbüros betreibt der ORF, die meisten davon in Europa. „WeltWeit“ ist aber nicht auf jene Länder beschränkt, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk Dependancen hat. Das zeigt die erste Sendung, in der sich Reporterin (und nicht-Korrespondentin) Isabella Purkart aus Dänemark meldet. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass nicht aus den immer gleichen Ländern berichtet wird, bestätigt Totzauer.

Geld für Ausbau des Korrespodentennetz fehlt dem ORF

Warum der ORF, anders als in den vergangenen Jahren mehrmals angedacht, sein Korrespondentennetz nicht ausbaut, hat monetäre Gründe. In Zeiten des Sparens – der ORF hat im Vorjahr eine Sparvorgabe von 300 Millionen Euro bis 2026 erhalten – ist an eine Ausweitung nicht zu denken. Obwohl der Bedarf vorhanden wäre, so ist Südamerika weiterhin ein blinder Fleck im Korrespondentennetz.

Umso bemerkenswerter ist der finanzielle Kraftakt, der „WeltWeit“ trotzdem entstehen ließ. Gute Argumente für die Umsetzung lieferten die beliebten Städteporträts, in denen die Korrespondenten ihre Wahlheimat vorstellen.