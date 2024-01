Früher als ursprünglich angekündigt startet RTL die neue Staffel von „Das Supertalent“. Los geht es schon am 27. Jänner, neu ist das Moderatoren-Duo: Victoria Swarovski und Jens „Knossi“ Knossall. Die Shows sind alle schon „im Kasten“, denn aufgezeichnet wurde das Castingformat im Dezember im Kölner Coloneum. Daher hat bei der Graz-Premiere von „Afrika! Afrika!“ ein Act im Zelt gefehlt: Jobu Ibrahim Mwaimise und Ramadhani Fadhili Rashidi aus Tansania.

Als Duo nennen sie sich „The Ramadhan Brothers“ und haben schon bei den Casting-Pendants „Australia‘s Got Talent“ und „America‘s Got Talent“ Erfolge mit Finalplätzen gefeiert. Auch zu ähnlichen Shows in Frankreich und Rumänien war es eingeladen. So stieß die „Supertalent“-Redaktion auf die beiden Akrobaten, die Kunststücke mit unglaublicher Hand- und Kopfbeherrschung vorführen, und holte sie in die 17. Staffel. Wie weit sie dort kommen, bliebt vorerst noch ein Geheimnis. Neu ist bei dieser Staffel jedenfalls, dass zum ersten Mal das Publikum im Studio, also im Coloneum entscheidet, wer sich „Supertalent 2024“ nennen darf.

Das Artisten-Duo aus Tansania © Stargarage

Zurück ist Dieter Bohlen als Juror, nachdem die 16. Staffel viel Publikum verloren hat. An seiner Seite sitzt Anna Ermakova: „Teil von ‚Das Supertalent‘ zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich. Durch meine Teilnahme bei ‚Let‘s Dance‘ weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an sich zu glauben und nie aufzugeben“, sagt die 23-Jährige.

„Afrika! Afrika!“ Bis 14. Jänner in Graz (Zelt auf dem Messegelände). Von 19. Jänner bis 18. Februar in Wien. Karten: www.oeticket.com