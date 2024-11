Der Autor erinnert sich, wie er in Finnland, dem Land der Pisa-Sieger, auf Recherchen einem Lehrer begegnet ist, der ihm erzählte, wie verstört er gewesen sei, als er in einer österreichischen Stadt auf Vortragsreise war und zur Mittagsstunde plötzlich Trauben von ziellos streunenden Schülern auf den Straßen begegnete. Er rätselte, Unbehauste, Entlaufene, bis er mitbekommen habe, dass die Schulen aus hatten. Das wäre in den nordischen Ländern undenkbar, sagte er; dass man die Kinder mittags in die leeren Häuser heimschickt und sich selbst überlässt und Bergen von Homework. Bei den Finnen gebe es verschränkten Unterricht bis zum Nachmittag, eine kindgerechte Rhythmisierung mit Lerneinheiten, Vertiefungen, Hilfe für die Schwächeren und gemeinsamer Freizeit unter Einbindung der Vereine. Und dazwischen, als gemeinsames Ritual, ein gesundes, warmes Mittagessen. Und wer heimkommt, kommt frei von Arbeit heim wie die Erwachsenen. Wann endlich auch bei uns?