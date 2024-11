Ein Novembertag, an dem die Sonne gegen den zähen Nebel ankämpft, um dann doch zum Vorschein zu kommen. Sie strahlt wie die beiden Frauen, die sich zum ersten Mal treffen und freundlich begrüßen. Katharina Spanschel (97) lebt auf einem Bauernhof bei Lavamünd, den sie jahrzehntelang mit ihrem Mann bewirtschaftete. Sie brachte vier Kinder zur Welt, ist achtfache Oma und fünffache Uroma. Laura Meijer (23) lebt mit ihrem Partner in Villach und studiert in Klagenfurt Kulturwissenschaft. Gemeinsam sind sie gleich alt wie die Kleine Zeitung. Während unseres einstündigen Gesprächs lachen beide immer wieder, schweigen sich kurz mit ernster Miene an und staunen über die Lebenswelt der jeweils anderen.