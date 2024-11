Die Geschichte des Milchpackerls ist eine Abfolge von Pleiten, Pech und Pannen. Legendär bleibt der 1970er-Jahre-Fernsehauftritt von zwei Molkerei-Experten, die beim Live-Öffnen des Packerls ziemlich viel vergossene Milch fabrizierten. Sie ernteten Schaden und Spott. Mit dem Drehverschluss hat sich zunächst alles gebessert – bis die EU eingriff. Weil sie bei großen Umweltthemen nichts weiterbringt, kümmert sie sich allzu eifrig um die kleinen. Der angehängte Drehverschluss kratzt an der Nase, er macht das Ausgießen zum Glücksspiel. Der Ökobilanz hilft er wenig, denn Ignoranten werfen jetzt halt das Packerl samt Verschluss ins Gebüsch. Und überhaupt! Was geht das Brüssel an? Bitte weg mit.

