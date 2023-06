Sie war und ist die Meisterin der Provokation, aber kann man VALIE EXPORT selbst auch provozieren? Die Antwort kommt noch vor der Frage, als jemand ziemlich nah an einem ihrer Werke vorbeischleicht. „Das macht mich fertig“, lässt sich die 83-Jährige kurz aus dem Konzept bringen. Inmitten des Ausstellungstrubels, Fotografen und Interviews am laufenden Band – man könnte meinen, sie wäre gut abgelenkt, aber es entgeht ihr hier nichts: „Ich bin ja nicht nur Künstlerin, sondern beobachte auch die Menschen. Ich denke und schaue umfassender.“ Es ist ihr Blick, der den Blick der anderen ins Visier nimmt, aber es ist nicht irgendein Blick, sondern jener einer patriarchalen Gesellschaft, der allseits seine Spuren in der Lebenswelt der Frauen hinterlässt. VALIE EXPORT wird sie in ihrer Kunst und mit ihrem Körper sichtbar machen: „Es ist eine völlig neue Art der Auseinandersetzung mit patriarchalen Strukturen, die sich dem weiblichen Körper auf schmerzhafte Weise einschreiben“, skizziert Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder die Kunst der gebürtigen Linzerin.