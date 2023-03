Künstlerin VALIE EXPORT:

"Mit großer Bestürzung habe ich heute vom Ableben Peter Weibels erfahren. Zuletzt haben wir uns vergangenes Jahr bei der Verleihung des Max-Beckmann-Preises in Frankfurt gesehen und ausgetauscht. Mit Freude und großer Sympathie haben wir beide weiteren Gesprächen in Wien entgegengeblickt. In den späten 60ern arbeiteten wir gemeinsam am Bildkompendium Wiener Aktionismus und Film. In unserer künstlerischen Praxis bereicherten wir uns wechselseitig. Peter Weibel und ich waren in Freundschaft und Respekt miteinander verbunden."

Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien:

"Durch den Tod von Peter Weibel verliert die Universität für angewandte Kunst Wien einen der bedeutendsten Denker, Forscher und Lehrer ihrer Geschichte. [...] Peter war seiner Zeit immer etwas voraus und gab viele grundlegende künstlerische und wissenschaftliche Impulse."

Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler (Grüne):

"Sein wacher, vielseitiger Geist preschte oft meilenweit voraus und konnte erbarmungslos unbequem sein. Und immer voller ungewöhnlicher Ideen. Wer ihn kannte, wird ihn schmerzlich vermissen."

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP):

"Mit Peter Weibel verlässt uns Österreichs bedeutendster Kunst- und Medientheoretiker, dessen umfangreiches Lebenswerk uns noch lange begleiten und inspirieren wird. [...] Weibel legte den Grundstein für das, was heute zur DNA unseres Bundeslandes gehört – die Medienkunst."

SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek:

"Es ist unmöglich, die Vielfältigkeit seiner Tätigkeit und seiner Interessen umfassend zu beschreiben. Er wird uns fehlen."

Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne):

"Seine avancierten Ansätze waren immer herausfordernd, denn in seinen oft brillanten Konzepten war Peter Weibel dem Heute oft voraus."

Elke Kahr, Bürgermeisterin Graz (KPÖ)

"Weibel hat jahrzehntelang weit über Österreich hinaus, oft als Vorreiter, mit seinen Performances, Filmen, Medien-, Musik- und Computerkunstwerken das zeitgenössische Kunstgeschehen mitgeprägt. Als langjähriger künstlerischer Leiter und Chefkurator der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum war er eng mit der Stadt Graz verbunden. Graz wird Peter Weibel immer ein ehrendes Andenken bewahren."