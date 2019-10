20. Ausgabe Rund 390.000 Besucher bei der "Langen Nacht der Museen"

Die "Lange Nacht der Museen" hat bei ihrer 20. Ausgabe am Samstag knapp 390.000 Besucher in rund 730 Museen und Kulturinstitutionen in Österreich bzw. Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland verzeichnet. Meistbesuchtes Haus bei der Veranstaltung, bei der Kultureinrichtungen zwischen 18.00 Uhr und 1.00 Uhr nachts ihre Tore öffneten, war die Albertina mit 16.575 Besuchen.