Das Banksy-Graffito war kurz vor Weihnachten an der Garagenwand eines Stahlarbeiters in Wales aufgetaucht. Der Käufer will es für mindestens zwei Jahre dort belassen.

Banksys Werk an einer Garagenwand in Wales © AP

Ein an einer Garagenwand in Wales aufgetauchtes Graffito des Streetart-Künstlers Banksy hat für eine sechsstellige Summe den Besitzer gewechselt. Der Käufer und Galerist John Brandler aus der südostenglischen Grafschaft Essex will das Kunstwerk zunächst mindestens für zwei Jahre in Port Talbot lassen, um den Tourismus in der strukturschwachen Industriestadt anzukurbeln, so britische Medien.

Zudem erwäge er eine Ausstellung mit weiteren Werken des mysteriösen Künstlers. "Wenn wir alle zusammenarbeiten, denke ich, dass wir Tonnen von Leuten nach Port Talbot bringen können", wurde Brandler zitiert. Das Graffito war kurz vor Weihnachten an der Garagenwand eines Stahlarbeiters aufgetaucht. Darauf zu sehen ist ein kleiner Bub mit einem Schlitten, der mit ausgebreiteten Armen und herausgestreckter Zunge vermeintliche Schneeflocken auffängt. Blickt man um die Ecke, wird klar, dass es sich nicht um Schnee, sondern um einen Ascheregen aus einem brennenden Container handelt, der auf den Buben herabrieselt.