„Malecón 1“: Die berühmte Uferstraße von Havanna © Donata Wenders

"Das Licht ist mein Regisseur, es leitet mich bei meinen Arbeiten“, sagt Donata Wenders. Und ihre Bühne? Ist meist der Alltag, beiläufige, nur scheinbar inszenierte Situationen, Schemen des Moments ...



Die Berlinerin zeigt erstmals in Graz ihre Fotos. Sie sind dichte Partituren aus Schwarz und Weiß, Licht und Schatten, Schärfe und Unschärfe, Struktur und Fläche. Poetische Etüden für die Augen. Und das Leitmotiv immer: der Mensch.



Menschen auf Festen, in der Straßenbahn, auf Treppen, die das Bild schraffieren. Eine Raucherin in L. A., eine Hutträgerin in Venedig, ein hinter seiner Zeitung versteckter Fußgänger in Warschau – allesamt Stills der ehemaligen Kameraassistentin, und doch bewegt, bewegend. "Bei aller Vielfalt der Motive verbindet die Fotos ein emotionaler Klang, der beim Betrachten in mir widerhallt", sagt die berühmte Autorin Siri Hustvedt über die sinnlichen Arbeiten von Donata Wenders.

