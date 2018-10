Facebook

Der 1944 in Odessa geborene Peter Weibel, Künstler, Kurator und Medientheoretiker © APA

Der mit 10.000 Euro dotierte Lovis-Corinth-Preis wird im Sommer 2020 an Peter Weibel verliehen. Durch seine vielfältige Tätigkeit präge Weibel entscheidend die europäische Szene der Medienkunst, begründete das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg die Entscheidung. Aus diesem Anlass sei auch eine Ausstellung über den den österreichischen Kunst- und Medientheoretiker geplant, teilte das Kunstforum mit. Der Preis ist nach dem Maler Lovis Corinth (1858-1925) benannt und wird alle zwei Jahre verliehen. Gewürdigt werden international bedeutende Kunstschaffende mit Bezug zu Mittel- und Osteuropa. Preisträger 2018 war der Konzeptkünstler Roman Ondak.

Peter Weibel, geboren 1944 im ukrainischen Odessa, ist seit 1999 Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien in Karlsruhe. Sein Vertrag läuft noch bis 2019. Dann ist er 75, „aber mir wird sicher nicht fad“, wie er uns prophezeite. „Nachdem ich mich so lange in den Dienst der Kultur gestellt und für andere gearbeitet habe, freue ich mich schon sehr darauf, mich wieder ganz auf meine eigene Kunst konzentrieren zu können.“

Der auch lang in Graz tätige Künstler, Kurator, Kunst- und Medientheoretiker schenkte ja im Vorjahr der Universität für angewandte Kunst in Wien sein 1150 Objekte umfassendes Archiv. „Heute ist ein historischer Moment, der 1974 begonnen hat“, scherzte Weibel vorigen Oktober bei der Präsentation des „Peter-Weibel-Forschungsinstituts für digitale Medienkulturen“.

Rund 40 Exponate des Vorlasses, der auch Weibels Bibliothek umfasst, gingen an das Museum für angewandte Kunst (MAK). Laut Rektor Gerald Bast habe Weibel die vergangenen 50 Jahre der Institution wesentlich mitgeprägt, etwa mit der Installation der ersten Medienkunst-Klasse an der Angewandten. „Zudem ist er die Personifikation eines gebildeten Menschen, wie wir sie im 21. Jahrhundert viel mehr brauchen würden.“

Bereits vor mehr als 40 Jahren hat sich Weibel mit Computerwissenschaft und Mathematik beschäftigt. Er habe damals etwa das „Institut für experimentelle Epistemologie“ mitbegründet und zeichnete mit Franz Kaltenbeck für die deutsche Ausgabe des Sammelbands „Studien zur Theorie der Automaten“ (1974) verantwortlich, der allerdings „kein Erfolg“ geworden sei. Etwa zur selben Zeit habe Steve Jobs in den USA „Apple“ als Garagenfirma gegründet. „Das war unser Fehler: Wir dachten, wir könnten all diese Fragen auf dem Papier lösen. Besser, wir hätten uns eine Garage gemietet“, sagt Weibel schmunzelnd.

