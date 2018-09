Ausstellung"Congo Stars" in Graz: Kunst, die kommunizieren möchte

Das Grazer Kunsthaus wirft zum steirischen herbst einen Blick vor die Festung Europa. Auf die vibrierende Kunstszene in Kongo.

"Congo Stars": Arbeit von Gosette Lubondo © UMJ/G. Lubondo

Diese Bilder leben nicht vom Understatement, sondern springen ihre Betrachter förmlich an. Es sind meist schrille, bunte Gemälde mit expliziten Inhalten, die sich an den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen eines Staates abarbeiten, diese Auseinandersetzung in vor Kraft und Vitalität vibrierende Szenerien fassen. Dass die visuellen Eindrücke den Betrachter im Kunsthaus förmlich erschlagen, war durchaus intendiert. Man hätte die weitläufigen Räumlichkeiten zu diesem Zwecke ruhig noch mehr vollstellen können.