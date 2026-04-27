Alma - ein Name, der so altösterreichisch wie slawisch klingt, so italienisch wie spanisch. Alma nennt die aus Pordenone stammende Autorin Federica Manzon ihre Heldin, die in Triest, der östlichsten Stadt Italiens, quasi zwischen Kaffeehauskultur, Karst und Kommunismus aufwächst. Da leben Almas intellektuelle, kunstsinnige Großeltern in ihrer Wohnung „in der Platanenallee“, gibt es Nachmittage im Caffe San Marco und Spaziergänge mit ihrem Opa durch die geschichtsträchtige Hafenstadt. Und da ist ihre Mutter, die sich von den bürgerlichen Konventionen lossagt, sich Hals über Kopf in Almas Vater verliebte, mit ihrer Tochter in ein kleines Haus im Karst zog, in einer psychiatrischen Anstalt arbeitet und ständig auf ihren Mann wartet. Der ist nämlich ein wenig fassbarer Charmeur, verschwindet immer wieder ohne Erklärung nach „drüben“ in den Osten, oder nimmt seine Tochter mit auf die Insel des „Marschalls“ Tito. Als Almas Vater bei einem seiner Kurzbesuche Vili, den zehnjährigen Sohn von Belgrader Dissidenten, mitbringt und bei seiner Familie zurücklässt, ändert sich Almas unbeschwertes Aufwachsen, und aus einer Kindheitsfreundschaft wird bald die erste Liebe.

Zu Beginn des Romans kehrt die erwachsene Alma, längst Journalistin in Rom, in ihre Heimatstadt zur Beerdigung des Vaters zurück. Dort trifft sie nach Jahren der Entfremdung wieder auf Vili, der sich zu ihrem Entsetzen im Balkankrieg den serbischen Milizen angeschlossen hat und Fotograf ist. Als er ihr den Nachlass ihres Vaters in einer Holzkiste übergibt, erklären sich in der Rückschau so manche Rätsel von einst. Gegenwart und Vergangenheit vermischen sich fließend in Manzons vielfach ausgezeichnetem, sprachlich beeindruckendem Roman; die Schrecken des Massakers von Vukovar, dem Almas Vater knapp entkommt, werden so drastisch erzählt wie die fröhlichen Sommertage am Meer in Barcola poetisch. Das Buch zeichnet nicht nur das Psychogramm einer Familie aus Einzelgängern, von denen niemand je die ganze Wahrheit sagt, sondern auch ein atmosphärisches Porträt der Stadt Triest (die übrigens so wie der Psychiatrie-Reformer Franco Basaglia und Titos Insel Brioni nie namentlich genannt wird): „Alles beginnt immer an den Grenzen, wo sich die Sprachen mischen, erzählte ihr Vater, in einer krajina, wo sich schwer sagen lässt, wer wohin gehört.“