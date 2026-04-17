Knifflige Doppelgrifftechnik, Flageoletts, Zweiunddreißigstel-Noten: Die große Solokadenz des einzigen Violinkonzertes von Piotr Iljitsch Tschaikowski ist für jeden Solisten eine extreme technische Herausforderung. Nicht für Anna Morgoulets, die beim Konzert des Musikvereins im ausverkauften Klagenfurter Konzerthaus alle tückischen Klippen des gesamten Werkes mit Bravour und energischer Attacke zu umschiffen wusste. Bei der ehemaligen Konzertmeisterin des KSO, die jetzt in dieser Funktion beim Orchester der Laibacher Oper agiert, kam nach einem vom Tempo etwas gemütlichen ersten Satz auch der tiefere, berührende Ausdruck nicht zu kurz. Rein war stets die Tongebung, fein die dynamischen und farblichen Nuancen. Dabei wurde sie vom KSO unter Chin-Chao Lin ausgewogen und klangschön begleitet. Für den Jubel bedankte sie sich mit einer Zugabe von Fritz Kreisler.

„Alpensymphonie“

Zuerst nur in den Blechbläsern, schließlich im gesamten Orchester erklang dann majestätisch das „Bergmotiv“, als man am Gipfel angelangt war: Der faszinierend musizierte Höhepunkt von Richard Strauss’ monumentaler Tondichtung „Eine Alpensymphonie“ bescherte dem Publikum großes Kopfkino. Die tonmalerische Fantasie und die emotionalen Stufen wie auch die riesigen Spannungsbögen wusste das Orchester mit kleinen Unstimmigkeiten beim Blech unter dem energiegeladenen Chefdirigenten imposant, teils recht lautstark, aber auch feinsinnig farbenreich wiederzugeben.