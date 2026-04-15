Erst im vergangenen Dezember erfuhr Herheim von den Einschnitten in seinem Budget, die ihn zwangen, bereits fixierte Produktionen aus dem Programm zu nehmen und auf die Kammeroper als zweitem Spielort ganz zu verzichten. Die kommende Spielzeit widmet er der „Willkür von Macht und deren Folgen für Gesellschaft und Individuum“.

Von den sechs Opern, die Herheim auswählte, werden drei mit anderen Opernhäusern koproduziert. Richard Wagners „Der fliegende Holländer“ kommt aus Basel und war schon an der Berliner Staatsoper Unter den Linden zu sehen. „Die Inszenierung von Philipp Stölzl ist die beste, die ich kenne“, erklärt der Intendant seine Entscheidung. Stölzl stellt Senta und mit ihr die Position der Frauen im 19. Jahrhundert ins Zentrum.

Der Intendant selbst wird die Saison mit Francesco Cavallis Oper „La Calisto“ eröffnen, die Inszenierung wird anschließend an die Staatoper unter den Linden übersiedeln. Christina Pluhar leitet ihr Ensemble „L’Arpeggiata“. Erstmals in Österreich zeigt das Haus „Der Kleine Prinz“, ein Auftragswerk der Mailänder Scala an den Komponisten Pierangelo Valtinoni.

Satire über autoritäre Systeme

Nikolai Rimski-Korsakows Oper „Der Goldene Hahn“, eine 1909 uraufgeführte „vollblutrünstige“ Satire über autoritäre Systeme und gescheiterte Utopien, übertrug Herheim dem russischen Regisseur Maxim Didenko. Rimski-Korsakow hält Herheim für einen im Westen stark unterschätzten Opernkomponisten, seinen Goldenen Hahn für besonders interessant.

Er selbst wird sich der schwierigen Aufgabe unterziehen, knapp vor Ludwig van Beethovens 200. Todestag „Leonore“, die Urfassung von Beethovens „Fidelio“, zu inszenieren. Herheim will die beiden einst im Theater an der Wien glücklos uraufgeführten Vorläuferfassungen des „Fidelio“ miteinander fusionieren. Giedré Slekyté wird die Wiener Symphoniker dirigieren. Am Ende der Saison steht Händels „Rinaldo“, auch ein Werk über Macht und Krieg. Die Inszenierung von Nadja Loschky wird mit der Brüsseler Oper koproduziert.

Opern konzertant

Die Tradition des Hauses, selten gespielte Opern konzertant aufzuführen, setzt Herheim mit elf Produktionen fort. Händel und Vivaldi dominieren den Spielplan 225 Jahre nach der Eröffnung des Hauses. Im Untergeschoß, „Hölle“ genannt, wird das Haus zwei Familienopern zeigen: „Klangstreich, eine Note tanzt aus der Reihe“ von Marc L. Vogler, und „Gold!“, nach dem Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“, von Leonard Evers.

Um in Zukunft kostspielige Absagen bereits geplanter Produktionen zu verhindern, plädiert Herheim für langfristige Subventionszusagen. Für die übernächste Saison hofft er, eventuell sieben Premieren herausbringen zu können. Auch die Wiederbespielung der aus finanziellen Gründen geschlossenen Kammeroper hält er für möglich. „Wir schauen, dass wir eine Lösung für die Kammeroper finden“, versprach Franz Patay, der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien.