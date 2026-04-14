Der Kärntner Josef Ellers übernimmt ab 17. April 2026 erneut die Rolle des Harry Potter in „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg. Bis zur Dernière der Show am 26. Juli 2026 wird der St. Veiter damit noch einmal als Erstbesetzung des Harry Potter auf der Bühne stehen. Ellers war in dieser Rolle bereits über die Spielzeit 2023/2024 zu sehen. „Als Harry Potter erneut Teil dieser einzigartigen Produktion sein zu dürfen und die Show bis zur Dernière am 26. Juli 2026 spielen zu können, erfüllt mich mit großem Stolz“, so Josef Ellers über sein Engagement. Der Schauspieler ist übrigens auch bekannt als Polizeisergeant Haussmann in der historischen Krimiserie „Vienna Blood“.

Seit der Premiere im August 2021 hat „Harry Potter und das verwunschene Kind“ über 1,5 Millionen Menschen verzaubert, bewegt und berührt. Im Sommer 2026 wird die Spielzeit der Show nach viereinhalb erfolgreichen Jahren im Theater am Großmarkt enden. Und schon der erste „Harry Potter“ war ein Kärntner: Damals hat Markus Schöttl die Rolle übernommen.