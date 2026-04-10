Nur etwa 20 Bewohner und drei Quadratkilometer Fläche: Neuwerk liegt im Nationalpark Hamburgisches Wattmeer und ist mittels Fähre oder Wattwagen zu erreichen. Auf diese Insel schickt Romy Fölck in ihrem neuen Thriller „Fünf Fremde“ (so der Titel), die schmerzvolle Erinnerungen mitbringen. Vor dreißig Jahren verschwanden auf Neuwerk zwei Jugendliche, einer für immer. Auf der Insel wird es immer stürmischer, in der Handlung auch: Eine Vogelwartin wird vermisst, eine Leiche taucht auf.

Romy Fölck ist bekannt für ihre atmosphärischen Thriller aus dem hohen Norden Deutschlands und ihr Gespür für vielschichtige Figuren. Und auch in „Fünf Fremde“ verknüpft die studierte Juristin clever Vergangenheit und Gegenwart sowie unterschiedlichste Perspektiven. Es braucht etwas, bis die Handlung in Fahrt kommt, aber immer deutlicher verdichtet sich das Bild von Wunden, die nie verheilt sind. Manches mag konstruiert wirken, immer überzeugend ist aber die beklemmende Atmosphäre auf dieser Insel in der stürmischen Nordsee.