Nachdem Lilli Tagger beim WTA-500-Turnier in Linz mit einem 6:2, 7:6-Achtelfinalsieg über die Weltranglisten-21. Ljudmila Samsonowa ihren bisher größten Erfolg feiern konnte, wurde die Lienzerin mit Gratulationen überhäuft. Besondere Glückwünsche erreichten das 18-jährige Tennis-Juwel aus Monte Carlo, wo gerade das Masters-Turnier der Männer stattfindet.

So erhielt Tagger ein Video von ihrem Manager Alex Vittur, der neben der Österreicherin auch Superstar Jannik Sinner betreut. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich Sinner und Vittur am Handy den Matchball Taggers in Linz ansehen und danach in Applaus und Lilli-Sprechchöre ausbrechen. „Das sind zwei Kindsköpfe“, lachte die Osttirolerin.

„Etwas Besseres kann es nicht geben“

Am heutigen Viertelfinaltag kommt es im Linzer Design-Center zum mit Spannung erwarteten Österreicherinnen-Duell mit Anastasia Potapowa. Die beiden sind in der Donaustadt bereits gemeinsam im Doppel angetreten, mussten sich aber in der ersten Runde hauchdünn geschlagen geben. „Zwei Österreicherinnen spielen beim Heimturnier um einen Platz im Halbfinale – etwas Besseres kann es nicht geben. Ich freue mich schon sehr auf das Match“, freut sich die gebürtige Russin und Neo-Österreicherin Potapowa.

Angesetzt ist das mit Spannung erwartete Duell als dritte Partie nach 13 Uhr, ORF 1 überträgt live.