Eli Preiss bleibt aktiv: Fast im Jahresrhythmus hat sie seit 2021 Alben veröffentlicht. Mehrmals war sie für den Amadeus Music Award nominiert, jetzt liegt mit „(Selbst)bewusst“ das neue Album vor. Deutsch-Pop trifft auf Hip-Hop, alles irgendwie tanzbar.

Einige Single-Auskoppelungen aus dem Vorjahr sind auch darauf zu finden. Allen voran das sehr eingängige „Sailor Moon“: „Gehn wir hoch, gehn wir tief, gehen wir dumm“, singt die in Klagenfurt aufgewachsene Musikerin darin. Ihr Gesang ist wie ein Strom, sie zieht die Worte zusammen und entwickelt daraus einen atemlosen Silbenfluss. Preiss singt mit Understatement und schmiegt sich dabei an die Beats und Synthesizer-Klänge. Preiss, die in Klagenfurt aufgewachsen ist, lebt mittlerweile in Wien und Berlin: „Wenn ich jetzt weitergehen will, muss ich nach Deutschland gehen“, sagt sie. Wien war gut, aber die große Musik spielt in Berlin. Kärnten stattet sie aber immer wieder einen Besuch ab.

„Der Himmel wird pink“

Sehr gut gelingt der Song „Alice D“, weil er mehr Kanten hat und nicht weichgezeichnet ist: „Ich bin verliebt, der Himmel wird pink.“ Eli Preiss singt von der Liebe, von großen Gefühlen und erlittenen Narben: „Zu Hause wartet niemand auf mich, deshalb keine Eile.“ Es sind Songs, die erst beim mehrmaligen Hören ihre Wirkung entfalten. Die immer wieder klug konstruierten Sound-Geflechte kommen leider nicht ganz ohne genretypische Themen und Kraftausdrücke aus, entfalten aber doch auch ein Stück Eigenleben. Viele Songs durchwebt auch ein Hauch von tanzbarer Melancholie und Traurigkeit: „Anstatt sie zu verstecken, küss ich alle meine Narben“, singt Preiss dabei an einer Stelle. Leider klingen die Gefühle manchmal etwas zu aufgesetzt. Diese nebelartige Wand müsste Preiss noch durchbrechen, irgendetwas versperrt noch den Blick auf die Songs hinter den Songs.