2009 fand der erste Slow Art Day auf private Initiative hin in kleinstem Rahmen in einem New Yorker Museum statt. Seitdem haben sich Museen aus der ganzen Welt dieser Initiative angeschlossen – in diesem Jahr auch das Museum Moderner Kunst Kärnten. Sinn des Slow Art Days: Es werden maximal fünf ausgewählte Kunstwerke innerhalb eines Zeitraums von ein bis zwei Stunden individuell oder gemeinsam betrachtet. Anschließend soll es die Möglichkeit zum Austausch geben.

Bewusstes Schauen

„Die Idee des Slow Art Days folgt der Überzeugung, dass ein reines, bewusstes Schauen vielfältige Zugänge zu Werken der bildenden Kunst eröffnen kann. Zudem wird Kreativität freigesetzt und das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung gestärkt. Auf diese Weise soll eine intensive, tiefgehende Wahrnehmungserfahrung ermöglicht werden“, heißt es in der Aussendung des MMKK.

Arbeit von Regina Hübner, zu sehen derzeit im MMKK © ARNOLD POESCHL

Aktuell ist dort gerade eine Ausstellung mit großen Arbeiten der Videokünstlerin Regina Hübner zu sehen, außerdem „fokus sammlung.Meisterwerke“ mit ausgewählten Werken aus der Kunstsammlung des Landes Kärnten.

Am 11. April zwischen 11 und 13 Uhr wird die Gruppe der Teilnehmenden von der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Magdalena Felice beim langsamen, achtsamen Schauen begleitet. Dem entschleunigten Ausstellungsbesuch folgt anschließend eine Diskussion der Erfahrungen und Erkenntnisse in lockerer Atmosphäre. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bis 9. April unter office.museum@ktn.gv.at