„Das Wort ist mein Instrument“, sagte Michael Tschida. Und dieses Wort beherrscht der langjährige Redakteur der Kleinen Zeitung, der seit einem Jahr die Sonntagsbeilage verantwortet, nicht nur als Journalist, sondern auch als Lyriker: Am Donnerstagabend ging der mit 5000 Euro dotierte Kärntner Lyrikpreis der Klagenfurter Stadtwerke an den in Graz lebenden Villacher, der mit der Lesung von zwei Gedichten bewies, dass er das „Ballett der Sprache“ (so Moderator Harald Raffer) im wahrsten Sinn des Wortes ausgezeichnet beherrscht. Dass er aber auch in der Musik zuhause ist, hat der Gründer und langjährige künstlerische Leiter des Vokalfestivals „Orfeo“ dann zu späterer Stunde bewiesen, als er mit einigen zur Preisverleihung angereisten Gratulanten aus seiner Chorzeit Lieder anstimmte.