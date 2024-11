Rund 800.000 Euro. Diese vergleichsweise geringe Summe wendet die Landeshauptstadt Klagenfurt für ihre vitale, innovative, spannende Kulturszene auf. Aber nicht nur die Unterstützung für Kulturvereine ist in diesem Betrag enthalten, sondern auch Miete für Kultur-Infrastruktur. Im Theater Halle 11 oder in den Kammerlichtspielen finden rund 280 Veranstaltungen statt, die Tausende Besucher anlocken – darunter in den Kammerlichtspielen heuer 5500 Kinder und Jugendliche.