„Diese Diskussion ist ein eigentümliches Geburtstagsgeschenk“, kommentiert Kulturredakteur Horst Ebner, langjähriger Organisator des Bachmann-Wettbewerbes im ORF Landesstudio Kärnten, die Überlegungen zur Zusammenlegung der Kultursender 3sat und arte ausgerechnet zum 40. Geburtstag des deutschsprachigen Kultursenders 3sat. Ob der Bachmann-Wettbewerb dadurch bedroht ist? ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard, die vergangene Woche durch die Anfrage einer deutschen Journalistin von den Plänen erfuhr, meint: „Es gibt sehr viele offene Fragen, 2025 ist der Bewerb jedenfalls gesichert, ich hoffe diese Woche in Wien mehr zu erfahren.“ Dort heißt es von der Pressestelle: „Der ORF wird in den kommenden Wochen mit den Intendant:innen der Partnersender in einen intensiven Austausch über die Zukunft des Angebots treten.“ So weit, so unkonkret.

Ob die lineare Übertragung des Live-Events, das während der Pandemie durch ein Streaming-Angebot für die Literaturfreunde ersetzt wurde, gefährdet ist, wollte niemand beantworten. Klaus Kastberger, Leiter des Literaturhauses Graz und Vorsitzender der Bachmannpreis-Jury, ist alarmiert: „Noch ist unklar, was da genau auf ein Publikum zukommt, das an Kultur und an seriösem Journalismus interessiert ist. Auch die zahlreichen qualitativ hochwertigen und teilweise einzigartigen Eigenproduktionen, die der Sender in Österreich, der Schweiz und in Deutschland liefert, scheinen nun plötzlich in Frage zu stehen. Das betrifft nicht zuletzt auch den Bachmann-Preis, zu dessen Fortbestehen sich gerade auch heuer wieder und gleichsam in Vorfreude auf die 50. Ausgabe in zwei Jahren alle beteiligten Kooperationspartner euphorisch bekannt haben.“

Medienreform in Deutschland

Zum Hintergrund: Bis Ende Oktober wollen die deutschen Bundesländer eine Medienreform beschließen, die Kosten in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten reduzieren soll. Der ORF steuert 25 Prozent zum 3sat-Programm bei, der Rest kommt von ARD, ZDF und Schweizer Fernsehen. Neben den Kulturprogrammen sind noch weitere Sender betroffen.

Sofort nach Bekanntwerden der Pläne startete die Petition „Rettet 3sat - unser Kultursender darf nicht verschwinden!“, die mittlerweile an die 70.000 Menschen unterzeichnet haben (innn.it/3sat). Auch Klaus Kastberger hat, so wie andere aktive und einstige Bachmannpreis-Juroren und zahlreiche Kunstschaffende, unterschrieben: „Gerade in politisch instabilen und unsicheren Zeiten ist einer Reduzierung des Programmangebots entschieden entgegenzutreten. Denn was hier mit einem kleinen Handstreich zerstört werden kann, ist endgültig weg und kommt niemals wieder.“