Über viele Jahre hat Katja Gasser Sätze, Gedankensplitter, Fußnoten notiert. Nun sind Auszüge aus dem Gesammelten als Postkarten erschienen, gebunden in ein Büchlein mit dem Titel „Inbrünstiges und Nebensächliches. Keine Ratschläge“. Postkarten, die man herauslösen, verschenken, an den Kühlschrank heften kann. Die Literaturchefin des ORF-TV hat bereits im Jahr 2022 ein Buch mit lebensklugen, amüsanten Lockdown-Dialogen mit ihrer Tochter vorgelegt (“Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet“). Nachdem sie sich für die künstlerische Leitung des Gastlandauftritts Österreichs auf der Leipziger Buchmesse 2023 karenzieren ließ, ist die 49-jährige Kärntnerin mittlerweile längst wieder in Sachen Literatur für den ORF aktiv.