Einige werden sich noch an den grandiosen Auftritt des radio.string.quartet mit seinem fragil diffizilen Bach-Programm zwischen Ökophantasie und der g-moll-Sonate des Barockmeisters im März in Bleiburg erinnern. Für das Konzert des Kultursommers St. Paul am Freitagabend hatte es sich nun Ausnahmetrompeter Thomas Gansch an Bord geholt. Ihn und Bernie Mallinger, den Lavanttaler und ersten Geiger des Quartetts, verbindet eine jahrelange Freundschaft, inklusive gemeinsamer „Männer-WG“, wie wir im Lauf des Abends erfahren.