Stilgerecht, mit Fanfarenklängen, wurden die heurigen Friesacher Burghofspiele auf dem Petersberg eröffnet. Diesmal hat sich das Ensemble rund um Regisseur Michael Eybl die US-Komödie „Sugar“ vorgenommen, die vor allem den älteren Semestern bestens in Erinnerung sein dürfte. Unter dem Titel „Manche mögens heiß“ war sie in der Verfilmung (1959) von Billy Wilder mit Marylin Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon in den Hauptrollen ein Welterfolg. Keine kleinen Fußstapfen also, in die die Friesacher Laienschauspieler da schlüpfen und sie tun das mit Leidenschaft, Witz und vor allem mit viel Spaß am Spiel, was man in jeder Minute des Theaterabends spüren kann.