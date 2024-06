„Wir wollen uns als Nachbarn vorstellen“, sagte Wolfgang Muchitsch, Direktor des kärnten.museums. Im Juni 2025 soll in der Klagenfurter Henselstraße Nr. 26 das Haus, in dem Ingeborg Bachmann den Großteil ihrer Kindheit und Jugend bis zur Matura verbracht hat, als Museum eröffnet werden. Am Montag gab es für Nachbarn und Interessierte im Rahmen eines gut besuchten Straßenfestes einen ersten Einblick, was im kommenden Jahr alles an Bauarbeiten vorgenommen werden wird: Von der Sanierung des Daches bis zur Erneuerung der Böden wird das Haus erneuert. Während die Fassade in der Henselstraße erhalten bleibt, wird der Zubau im Garten weggerissen, dort werden eine Terrasse und ein Vestibül entstehen, erklärte Reinhard Bachl (Landesimmobilien).