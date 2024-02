Ein bisschen an „La Bohéme“, aber weit mehr noch an „La Traviata“ erinnert das Libretto. Aber es hat bei weitem nicht das Format dieser Vorlagen: Zwei Liebende haben sich aus Paris zurückgezogen, ihre Beziehung aber scheitert, weil sie als Kurtisane eine bewegte Vergangenheit hat, seine Eltern sich aber ein „anständiges“ Mädchen an seiner Seite wünschen.