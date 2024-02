„Die Kärntner haben einen Schmäh.“ Ingo Krassnitzer darf man das glauben, denn seit mittlerweile 26 Jahren beschäftigt er sich beruflich mit dem Lachen und organisiert Kabarett-Veranstaltungen. Am Samstag startet der Kabarettfrühling Klagenfurt mit Christian Dolezal und seinem Programm „Herzensschlampereien“ in die Saison. Und geht danach gemütlich in den Kabarettherbst über.