Das Weihnachtsfest ist nicht nur eine Zeit der Stille, es ist auch eine Zeit im Jahr, die weltweit eng mit dem Singen verknüpft ist. In den lateinischen Hymnen des Mittelalters entfaltete sich diese Vorfreude ebenso wie in späteren Kompositionen, ob im „Stille Nacht“-Lied, das 1818 in Oberndorf zum ersten Mal erklang, oder in Dichtungen des 20. Jahrhunderts wie „White Christmas“ von Irving Berlin.