Mit der Eröffnung des K3-Filmfestivals unter dem Motto „Ideale und Idole“ steht Villach bis einschließlich Sonntag im Zentrum des internationalen Filmschaffens – mit Schwerpunkt auf Alpe-Adria und Fokus auf Kurzfilme, „dem Herzstück des K3“, wie Festival-Chef Fritz Hock es nennt. Ein ambitioniertes Programm ist es auch diesmal wieder geworden, mit insgesamt 33 Kurzfilmen, zehn Dokus und zehn Spielfilmen. Eröffnet hat den Festivalreigen am Mittwoch der Film „Wake me – Zbudi me“ von Regisseur Marko Šantić. Der Film, der in Jesenice gedreht wurde, feierte in Villach seine Österreich-Premiere und zeichnet das beklemmende Bild einer Männerwelt, die einer sich durch das Migrationsgeschehen im Wandel befindlichen Welt kein anderes Mittel als das der Gewalt entgegenzusetzen weiß. Rok, der Protagonist des Films, erwacht nach einem Unfall ohne Erinnerungen aus dem Koma, und wird nach und nach mit seiner eigenen gewalttätigen Vergangenheit, die sich in erster Linie gegen die muslimischen Zuwanderer richtete, konfrontiert. Damit beginnt für ihn ein schmerzhafter Prozess, denn Rok will mit dieser Vergangenheit abschließen und neu beginnen. Was allerdings zum Bruch mit seinen bisherigen Freunden führt, die auf Roks Sinneswandel auch nur eine Antwort kennen: Gewalt. Inspiriert wurde der Regisseur durch die starke Migrationsbewegung 2015 ( Stichwort: Balkanroute) und die damit einhergehende Angst vor Überfremdung, dem Fremden generell. „Es ist ein Film über eine Gruppe wütender, weißer Männer, die um ihre Kultur fürchten“, sagte Šantić, der gemeinsam mit dem großartigen Hauptdarsteller, Jure Henigman, bei der Premiere anwesend war.

Mit einem völlig anderen Zugang zur Welt wartete anschließend die Dokumentation von Horst Ebner über den im Vorjahr verstorbenen Künstler Cornelius Kolig auf. Kolig, der sich mit seinem „Paradies“ im Gailtaler Vorderberg eine eigene, ganz der Kunst gewidmete Lebenswelt, erschaffen hat, wird in „Ein Blick ins Paradies“ als sensibler, wacher und einfühlsamer Mensch porträtiert. Wer bisher nicht die Möglichkeit hatte, Koligs Paradies persönlich zu besuchen, dem bietet diese Doku eine schöne Möglichkeit, sich dem Werk dieses großartigen Künstlers anzunähern. Auch der letzte Film des Abends „Rosta“ war eine Annäherung an einen großen Lebenskünstler und Autor: Velimir Khlebnikov (+1922). Mit Mitteln der Performance und des Experimentalfilms versuchten Alfred Woschitz (Konzept) und Chris Haderer (Kamera) die Gedankenwelt des russischen Futuristen in Bilder zu transformieren. Eine wild-trashige Film-Performance – großartig. Harald Schwinger

www.k3filmfestival.com