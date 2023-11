Es ist Schlager, es ist Pop und es ist Grindcore. Herwig Zamernik hat jüngst unter seinem Künstlernamen Fuzzman seinen neuesten Wurf „Willkommen im Nichts“ auf den Markt gebracht. In Kärnten war er damit live bereits in der Theaterhalle 11 zu Gast und legte einen fulminanten Abend hin - begleitet von seinen „Singin‘ Rebels“: Rockig, schreiend, den Lamourhatscher liebkosend, die Hände zum Hallelujah emporstreckend - das war schon was.