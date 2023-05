„Lulu“, von Alban Berg zusammengebaut aus den beiden Dramen „Erdgeist“ und „Die Büchse der Pandora“ von Frank Wedekind, ist ein unheimlich kühn konstruiertes Stück über eine Frau, die die Männer reihenweise verbraucht. Bei Berg wird das Klischee von der männermordenden, „kalten“ Frau aber zum dramaturgischen Mittel, die bürgerliche Moral auseinanderzunehmen: Lulu ist die Angstfantasie der bourgeoisen Ordnung, die sich vor nichts mehr fürchtet als vor dem Kontrollverlust. Lulu ist keine menschliche Figur, sondern Projektionsfläche und Schreckgespenst, eine archetypische Gestalt aus dem Fin-de-siècle. Vera-Lotte Boecker ist sozusagen die ideale vokale Lulu: etwas kühl und kapriziös, brillant auch noch in der schrillen Extremlage, der Mangel an Lyrik und Sinnlichkeit ist in diesem Fall keiner.