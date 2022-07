Eigentlich eröffnet das Festival erst am Samstag auf den Kasematten mit der Präsentation des ersten Albums vom Balkalito auf den Grazer Kasematten. Aber das Programm mit seinen 26 Projekten zwischen Murau und Bad Radkersburg ist so umfangreich, dass es schon vor dem Aufakt drei Konzerte gibt. Bespielt wird, wie gewohnt, wirklich alles, was sich als Konzertort eignet: Kirchen, Burgen und Schlösser, aber auch die Erlebnisbrauerei Murau, das Feuerwehrhaus der Sappi in Gratkorn und das Orienthaus Reyhani in Graz. Hier sieben Tipps für aparte Konzerterlebnisse:



1. „Bach und immer“ am 27. Juli

Johann Sebastian Bach für Gitarre und Mezzosopran: Der für seine Bach-Interpretation mit einer Grammy-Nominierung ausgezeichnete slowenische Gitarrist Mak Grgi(´c) und Mezzo Meagan Martin aus Los Angeles spielen heute in der Orangerie im Grazer Burggarten.