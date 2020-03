In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Franck Bedrossian wurde in Graz spannungsreich begrüßt: „Swing It“ mit dem Ensemble Schallfeld im Grazer Theater am Lend.

Das Grazer Ensemble Schallfeld, mit Passion der Neuen Musik verpflichtet © Schallfeld/KK

Als Begrüßung für den französischen Komponisten Franck Bedrossian (49), der seit diesem Jahr an der Kunstuniversität Graz lehrt, spielte das Ensemble Schallfeld am Donnerstag im Theater am Lend ein Willkommenskonzert. Der Anlass wurde zwar von den aktuellen Ereignissen rund um Corona leicht getrübt, trotzdem war die Stimmung einladend.