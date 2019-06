Bregenzer Festspiele"Rigoletto"-Proben auf der Seebühne beginnen

Noch fünf Wochen sind es bis zur Premiere der Verdi-Oper am 17. Juli. Ein riesiger Clownskopf dominiert die Bühne.

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Kurz nach dem offiziellen Probenbeginn zu Verdis "Rigoletto" haben die Bregenzer Festspiele einen Einblick in den Festspielsommer gewährt. Regisseur Philipp Stölzl probte mit Sängern, zum Teil in provisorischem Kostüm, den ersten Akt des Bühnenspektakels. Darunter war auch "Rigoletto"-Darsteller Scott Hendricks, der zuletzt bei "Carmen" 2017 für die Festspiele tätig war.

Dominiert wird die Bühne für Giuseppe Verdis Oper, die 2019 erstmals auf der Seebühne gespielt wird, von einem knapp 14 Meter hohen Clownkopf, einem riesigen gelb-weißen Ballon und zwei ebenso überdimensionalen Händen. Bei den Proben wurde offensichtlich, dass vor allem der Clownkopf mit einigen Überraschungen aufwarten wird. Der Clown bewegte seine Augen, außerdem waren am Kopf Seile zu erkennen, an denen Mitwirkende wohl klettern werden. Seitens der Festspiele wollte man nicht ins Detail gehen, verriet aber, "dass viel Bewegung im Bühnenbild steckt". Vor den Mitwirkenden liegen nun noch rund fünf Wochen Probenzeit bis zur Premiere am 17. Juli.