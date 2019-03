Die Kinowoche im Fokus unserer Filmkritiker - Wir haben "Die Berufung", "The Big Jump", "Rate Your Date", "MID90s" und "Aufbruch" gesehen.

Die Berufung

Sie sind jung, selbstbewusst und männlich: Als Ruth (Felicity Jones) in den 50ern ihr Jus-Studium in Harvard absolviert, ist sie als Frau eine absolute Ausnahme. Sie beißt sich durch und pflegt ihren an Krebs erkrankten Mann (Armie Hammer). Doch statt Anerkennung erntet die Jahrgangsbeste von Kanzleien eine Absage nach der anderen. Ihr Mann, der Karriere als Steueranwalt gemacht hat, macht sie auf einen Fall aufmerksam, bei dem ein Mann aufgrund seines Geschlechts finanziell benachteiligt wird. Ruth wittert einen Präzedenzfall, mit dem sie vor Gericht für die Gleichstellung der Geschlechter kämpft. Regisseurin Mimi Leder („Deep Impact“) inszeniert ein solides Biopic über Richterin und Aktivistin Ruth Bader Ginsburg.