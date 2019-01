Filmkritik"The Mule": Zwei Könner ihres Fachs

Facebook

"The Mule": ab sofort im Kino © Warner

Mit dem Auto herumfahren und dabei Geld verdienen? Für Earl hört sich das nach einem Traumjob an. Was der verschuldete Pensionist noch nicht weiß: Er soll für ein mexikanisches Drogenkartell Kokain schmuggeln. Nachdem sich das ausgekochte Schlitzohr als wahres Naturtalent erweist, wird nicht nur Obergangster

Laton (Andy Garcia), sondern auch DEA-Agent Colin (Bradley Cooper) auf ihn aufmerksam. Vor zehn Jahren stand Clint Eastwood in „Gran Torino“ zum letzten Mal sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Dass der Hollywood-Veteran erneut als Regisseur und Hauptdarsteller in Erscheinung tritt, ist ein Glücksfall. Der 88-Jährige ist wie geschaffen für den True-Story-Plot über einen 90-jährigen Drogenkurier. Mit Old-School-Charme und einer Portion Pathos liefert Eastwood den Beweis, dass er ein authentischer Protagonist und Filmemacher mit Selbstironie ist.