Film der Woche"Mary Poppins' Rückkehr": Am Ende wird alles gut

Regisseur Rob Marshall gelingt eine stimmige Neuinterpretation des kultigen Märchens © Filmladen

Sie ist zurück – wort- und bildgewaltig: das zauberhaft verzaubernde Kindermädchen Mary Poppins. „Alles ist möglich, selbst das Unmögliche“, ein Oneliner, der in Rob Marshalls Märchenverfilmung Programm ist. Der Musical-Spezialist („Into the Woods“) entführt die Zuschauer in das London der 1930er-Jahre, wo Wirtschaftskrise und Zukunftsangst regieren. Das bekommt auch Alleinerzieher Michael (Ben Whishaw) zu spüren, der nach dem Tod seiner Frau in eine finanzielle Notlage gerät. Der Witwer hat wenige Tage Zeit, um seine Schulden bei der Bank zu begleichen, bevor sein Haus gepfändet wird und er und seine Kinder auf der Straße stehen.