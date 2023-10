DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER

Bewertung: ***

Es ist eines der prominentesten Werke von Erich Kästner: „Das fliegende Klassenzimmer“. Aus Martin wird Martina (Leni Deschner), die samt Mutter und Bruder ein überschaubares Dasein in einem Berliner Hochhauskomplex führt. Als die Chance auf ein Stipendium in Südtirol winkt, ist sie außer sich. Was sie nicht ahnt: Die Fronten zwischen den Internatsschülern und den „Externen“ haben sich verhärtet. Kann ein Theaterstück den Frieden wiederherstellen? Carolina Hellsgård gelingt die zeitgemäße Interpretation dieser Kernfrage. Mit viel Girl-Power denkt sie die Geschichte als lebhaftes Coming-of-Age-Porträt. Dank Tom Schilling als Internatsleiter Bökh auch für älteres Publikum ein bittersüßer Genuss. (pog)

DOGMAN

Bewertung: ***

„DogMan“ einzuordnen, fällt schwer: Luc Bessons in Venedig uraufgeführter, eigenartiger Film ist Missbrauchsdrama, Krimi, Emanzipationsstory und Hunde-Liebesfilm. Erzählt wird die Geschichte von einem queeren Mann und seinem Leben in einer Hundegemeinschaft. Vom Vater (zum Fürchten: Clemens Schick) gedemütigt, weggesperrt und angeschossen, überlebt Doug (Caleb Landry Jones) irgendwie. Er ist – trotz schwacher Beine – ein Stehaufcharakter im Rollstuhl. Seine Hunde sind seine Komplizen. Und, im Gegensatz zu Menschen, immer für ihn da. Der 33-jährige Jones läuft in dieser theatralen Rolle in diesem alles andere als subtilen Film zur Höchstform auf; u.a. wenn er Piaf-Songs singt. (js)

INGEBORG BACHMANN - REISE IN DIE WÜSTE

Bewertung: ***

Die Regie-Pionierin findet mit der späteren Ägyptenreise Bachmanns mit ihrem jungen Liebhaber ein geschicktes Kontrastelement, das sie als Vorgriff in die tragisch gefärbte Lovestory mit Frisch einbaut. Damit gönnt sie Ingeborg Bachmann einen Ausweg, der optimistischer ist als das reale Ende ihres Lebens bei einem Wohnungsbrand in Rom 1973.

Auch wenn das Drama ein – im Guten wie im Schlechten – spürbar deutscher Film über eine berühmte Österreicherin ist, strahlt er dank Vicky Krieps und der beeindruckenden Bildgestaltung doch auch international. (maw) Eine ausführliche Kritik lesen Sie hier.