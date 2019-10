So sah man Michael Ostrowski noch nie: „Ich war noch niemals in New York“ mit Udos Gassenhauern kommt nach den Bühnenerfolgen nun auf die Leinwand. Was erwartet das Publikum?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fast nicht zu erkennen: Michael Ostrowski mit Heike Makatsch © Universal

Zwischenapplaus und Mitgeklatsche bei den Ohrwürmern von Udo Jürgens: Die Weltpremiere von „Ich war noch niemals in New York“ in Köln zauberte immer wieder ein Lächeln auf das Gesicht von Klaus Graf, Co-Produzent der Leinwandadaption. Der Kärntner, der schon Udos Familiensaga „Der Mann mit dem Fagott“ auf den Bildschirm brachte, hat sieben Jahre Arbeit in diese Musicalverfilmung gesteckt.

Quietschbunt, rasant und schwungvoll: Das 2007 in Hamburg uraufgeführte Musical „Ich war noch niemals in New York“ bildet die Grundlage für die zwei Gute-Laune-Stunden.