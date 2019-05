Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sein Name ist Madden, Richard Madden: Der britische Schauspieler weilt derzeit in Cannes © APA/AFP/SEBASTIEN BERDA

Mit weißem Smoking und schwarzer Fliege hat "Game of Thrones"-Star Richard Madden Spekulationen angeheizt, er könne der neue "007" werden. Allerdings bestritt der britische Schauspieler am Freitag beim Filmfestival in Cannes, dass er James-Bond-Darsteller Daniel Craig nachfolgen wolle. "Das ist alles nur Gerede", sagte der 32-jährige Madden, dessen schottischer Akzent an Sean Connery erinnert. Die Spekulationen hatten auch Instagram-Fotos befeuert, in denen Madden sich in Bond-typischen Posten ablichten ließ. Der Schauspieler bezeichnete die Spekulationen als "schmeichelhaft". Der neue Bond soll im April 2020 in die Kinos kommen. Craig spielt darin nach acht Jahren zum letzten Mal den Geheimagenten im Dienste ihrer Majestät. In Cannes stellte Madden an der Seite des britischen Sängers Elton John das Biopic "Rocketman" vor. Darin spielt er Elton Johns umstrittenen Liebhaber und Manager John Reid.

Vom Vampir zur Fledermaus: Robert Pattinson ist als Batman im Gespräch Foto © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Vom Vampir zur Fledermaus? Der britische Schauspieler Robert Pattinson (33) hat Medienberichten zufolge die besten Chancen, der neue "Batman"-Darsteller zu werden. Er sei der Topkandidat für die Rolle, berichteten am Donnerstag (Ortszeit) die gewöhnlich gut unterrichteten Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter". Der Vertrag solle in Kürze unterzeichnet werden. Pattinson wurde als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Saga berühmt und spielte danach vor allem in kleineren Produktionen mit. Er wäre der bisher jüngste Darsteller, der in das berühmte Fledermauskostüm schlüpft. Der neue "Batman"-Film von Regisseur Matt Reeves (53, "Planet der Affen") soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden zeigen. Zuvor hatte Oscar-Preisträger Ben Affleck (46) die prestigeträchtige Rolle übernommen.