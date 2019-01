Facebook

Toni Servillo als Silvio Berlusconi in "Loro" © GIANNI FIORITO/Filmladen

Wie Macht funktioniert, ist vor 400 Jahren gültig analysiert worden. William Shakespeares Königsdramen informieren über das Wesen von Intrige und Machthunger und erklären das Verhältnis von Politik, Psychologie und Erotik. In republikanischen Zeiten hingegen dürfen Machthaber von Generation zu Generation weniger schillern als ihre royalen Vorläufer. Die Mechanismen politischer Apparate und der Druck der Öffentlichkeit haben, so der Anschein, eine Politikerkaste aus farblosen Technokraten entstehen lassen. Doch die Macht einiger Ausnahmeerscheinungen blieb faszinierend.



Immer wieder wendet sich das Kino Welt- und Staatslenkern zu und erliegt nicht selten dem Charisma solcher Figuren. So interessiert sich das Biopic über Margaret Thatcher wenig für die politische Dimension der „Eisernen Lady“. Dass die aus einfachen Verhältnissen stammende Premierministerin einen schneidend scharfen Hausverstand zum Prinzip ihrer kämpferischen Politik gemacht hat, bleibt da noch die einzige Erkenntnis.

Ob sich Thatchers Traum von einer puritanischen Leistungsgesellschaft aus einem Minderwertigkeitskomplex speist, lässt der Film offen. Dabei ist der Hunger nach Anerkennung das, was die meisten Machtmenschen antreibt. Das legt Ron Howards Porträt vonebenso nahe wie Paolo Sorrentinos Film über. Damit enden die Gemeinsamkeiten. Politiker alter Schule wie US-Präsident Nixon oder das italienische Stehaufmännchensind himmelweit von den Populisten späterer Tage entfernt.Das liegt nicht nur daran, dass die Älteren ein größeres intellektuelles Format hatten. Der so zynisch wie unergründliche Charakter Giulio Andreotti, den Paolo Sorrentino in „Il Divo" zeigt, ist ein Politiker, der – trotz seiner Nähe zur Mafia, trotz seines machterhaltenden Archivs mit Informationen über Gegner und Freunde – darüber nachdenkt, was er tut. Nicht unbedingt darüber, was das Beste für Italien wäre, aber darüber, was ihn legitimiert, wie seine Methoden beschaffen sind. Er hat Gewissensbisse und tief drinnen die Gabe der Selbstkritik.Zehn Jahre nach „Il Divo“ wandte sich der Regisseur erneut der Politik zu. Für Silvio Berlusconi geht es in „Loro“ nur mehr um Suggestion. Macht besteht bei ihm darin, Menschen zu überzeugen. Nicht von einem Programm, sondern von seiner Person. Er verfügt nicht über Bildung, sondern über Instinkt. Er ist ein Verführer, der das Vertrauen der Menschen gewinnt, ihnen ein gutes Gefühl gibt. Die Sexpartys im Film wirken wie die rechte Version eines Love-Peace-Drugs-Happenings der 68er.