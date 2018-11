Film 'Female Pleasure'Gewalt gegen Frauen kennt keine Grenzen

Facebook

Regisseurin Barbara Miller mit den Protagonistinnen Rokudenashiko, Leyla Hussein, Vithika Yadav und Doris Wagner (von links) © DRS Berlin/Filmladen

Ein ganz wichtiger und gewichtiger Film: „#Female Pleasure“ von Barbara Miller läuft jetzt auch in den österreichischen Kinos. Die Regisseurin begleitet darin fünf mutige, starke und kluge Frauen aus den fünf Weltreligionen und zeigt ihren engagierten Kampf für weibliche Sexualität. Gezeigt werden natürlich auch all die fürchterlichen Tatsachen – wie Beschneidung, Massenvergewaltigungen, sexuelle Diskriminierung –, denen Frauen noch heute ausgesetzt sind.



Der Titel bezieht sich wohl nicht wirklich auf „pleasure“, also Vergnügen, sondern ist provokant gemeint?

BARBARA MILLER: Da müssen Sie das Hashtag am Beginn gut beachten, also das Doppelkreuz. Das deutet nämlich an, was ich wirklich meine, nämlich das R e c h t auf „female pleasure“. Ich habe Philosophie und Psychologie studiert und mich in vielen Ländern über das Thema, wie es den Frauen dort geht, unterhalten. Vor allem in ihrem intimsten Bereich, der Sexualität. Zum Beispiel in Indien.



Für diese Weltgegend haben Sie Vithika Yadav als Film-Gefährtin gewonnen, die aus einer traditionellen hinduistischen Familie in Rajasthan, Nordindien, stammt.

BARBARA MILLER: Indien nennt sich die größte Demokratie der Welt, gilt als spirituelles Land und ist außerdem das Land des Kamasutras. Dennoch lernte Vithika von klein auf, dass man sich als Frau nie allein auf die Straße wagen und keinem Mann in die Augen schauen darf. Gerade in letzter Zeit haben wir zahlreiche Berichte über Vergewaltigungen in Indien gelesen. Sexuelle Übergriffe und Belästigung werden von den dortigen Männern verniedlicht und als „Eve teasing – Eva hänseln“ bezeichnet.