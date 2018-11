Musikfilm auf Erfolgskurs"Bohemian Rhapsody": Queen dominiert US-Kinocharts

Facebook

Rami Malek in seiner Rolle als Freddie Mercury © AP (Alex Bailey)

Queen hat die nordamerikanischen Kinocharts gerockt: Der Musikfilm "Bohemian Rhapsody", der die Geschichte der Erfolgsband erzählt, spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada an seinem Eröffnungswochenende rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) ein und eroberte den ersten Platz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Auch dahinter landeten zwei Neueinsteiger: Der Fantasy-Film "Der Nussknacker und die vier Reiche" spielte rund 20 Millionen Dollar ein, die romantische Komödie "Nobody's Fool" 14 Millionen.