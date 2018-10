Es soll der Kinostart des Jahres werden: Am 31. Oktober läuft "Bohemian Rhapsody" an, die Filmbiografie von "Queen"-Sänger Freddie Mercury. Warum Hauptdarsteller Rami Malek sich mit der Rolle schwertat.

Typische Pose: Rami Malek als Freddie Mercury © 20th Century Fox

Für den US-Schauspieler Rami Malek, bisher bekannt aus der Serie "Mr. Robot", war die Rolle als Queen-Sänger Freddie Mercury im Film "Bohemian Rhapsody" ein hartes Stück Arbeit. Denn der 37-Jährige war nach eigener Aussage nicht sehr musikalisch. "Ich hab mich nie als Sänger gesehen, ich habe vorher auch nie ein Klavier angefasst", gestand Malek nun in einem Interview.

"Es war ein steiniger Weg für mich, ich musste Unterricht nehmen und alles lernen. Inzwischen sitze ich aber gern am Klavier, sehr sogar." Als Queen-Frontmann haut er in "Bohemian Rhapsody" unter anderem beim gleichnamigen Kultsong in die Tasten. "Ich glaube, das war die größte Herausforderung, die ich jemals angegangen bin", sagte Malek, der unzählige Videos von Mercury und Queen studierte, um den 1991 verstorbenen Rocksänger authentisch auf der Leinwand darzustellen.

Rami Malek: "Freddie Mercury war die größte Herausforderung, die ich jemals angegangen bin" Foto © APA/AFP/TOLGA AKMEN

"Wenn es etwas im Internet gibt, was wir noch nicht gesehen haben, wäre ich sehr überrascht", scherzte er. Allerdings wollte Malek nicht nur den Entertainer, sondern auch den Menschen zeigen. "Es gibt viele Facetten von Freddie Mercury, die die Leute nicht kennen", sagte er. "Wenn man sich mit seiner Hintergrundgeschichte befasst, dann macht ihn das zugänglicher, nicht nur für das Publikum, sondern auch für mich als Schauspieler." Der Film startet am 31. Oktober in den heimischen Kinos.

Seine Vorgeschichte ist fast so dramatisch wie Freddie Mercurys Leben. Verschiebungen und Umbesetzungen prägten seine Entstehung: Erste Pläne zur Verfilmung der Sängerbiografie gab es schon 2010. Comedian Sacha Baron Cohen ("Borat") sollte Freddie spielen. Er stieg aber wegen künstlerischer Differenzen aus. Es hieß, er habe ein kantigeres Porträt des "Queen"-Sängers gewollt. Schließlich wurde Malek als Hauptdarsteller gefunden, Bryan Singer ("X-Men") für die Regie gewonnen. Er wurde später allerdings gefeuert und durch Regisseur Dexter Fletcher ("Eddie the Eagle") ersetzt. Das Ergebnis: ein durchwachsener Film, in dem Malek brilliert.