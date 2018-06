Facebook

Wird sie Bonds Feindin? Helena Bonham Carter © AP/Tan

Ursprünglich war Angelina Jolie (43) als nächster Bond-"Bösewicht" im Gespräch. Nun ist allerdings eine waschechte Britin die neue Favoritin. Helena Bonham-Carter (52) ist laut britischen Medien die Wunschkandidatin der Bondproduzenten Barbara Broccoli (57) und Michael G. Wilson (76).

Bonham-Carter wäre eine Idealbesetzung, hat sie doch schon eine ganze Reihe an schrägen, düsteren Charakteren verkörpert. In den Achtzigern begann sie ihre Karriere als jugendliche Schönheit in gediegenen Literaturverfilmungen John Ivorys ("Zimmer mit Aussicht"), bevor Sie alle Register zog: An der Seite von Mel Gibsons "Hamlet" war sie Ophelia, in David Finchers legendärem "Fight Club" stand sie zwischen Brad Pitt und Edward Norton. Mehrfach spielte sie in den Filmen ihres langjährigen Lebensgefährten Tim Burton. Mit "Les Miserables", "Harry Potter" und vielen anderen Streifen steigerte sie ihre Berühmtheit.

Egal, ob Bonham-Carter, Jolie oder jemand anderer: Seit der legendären Lotte Lenya ("From Russia with Love") und Grace Jones ("View to a Kill") gab es keine weibliche Gegenspielerin des Agenten, die in Erinnerung geblieben wäre.

Der nächste und damit 25. Bond-Film wird ab 3. Dezember 2018 gedreht und soll in den britischen Kinos am 25. Oktober 2019 starten. Es wird der fünfte Auftritt von Daniel Craig als Bond.