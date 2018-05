Ein starkes Wochenende: Frauen protestieren in Cannes gegen Diskriminierung in der Filmbranche. Und bei Wim Wenders protestiert der Papst gegen Gleichgültigkeit und die "Plünderung der Erde".

Starkes Zeichen: Frauen-Protest an der Croisette © APA/AFP/LOIC VENANCE

Zuerst gingen Cate Blanchett, Kristen Stewart

und die drei anderen Frauen der diesjährigen Cannes-Jury los. Sie

hakten sich unter und liefen gemeinsam über den roten Teppich. Auf

den Stufen vor dem Festivalpalast angekommen, formierten sie sich in

Reihen - insgesamt standen dort dann 82 Frauen, alle aus der

Filmbranche. Zu ihnen gehörten auch Salma Hayek und die 89-jährige

Regisseurin Agnes Varda.

"Frauen sind auf der Welt keine Minderheit und doch sieht die

Realität in der Industrie anders aus", sagte Blanchett und

verlangte, dass die Arbeitsplätze divers und gerecht verteilt

werden. "Die Stufen unserer Industrie müssen für alle zugänglich

sein! Los geht's!", rief die Jurypräsidentin, bevor alle Frauen ihre

Hände gemeinsam kämpferisch in die Luft streckten.

Es war ein starker Moment mit Signalwirkung und ein wichtiges

Statement in Zeiten der MeToo-Bewegung. Die 82 Frauen standen für

die geringe Zahl der Regisseurinnen, die in den mehr als sieben

Jahrzehnten des Festivals ihre Filme im Wettbewerb von Cannes zeigen

konnten - im Gegensatz zu 1.866 Regisseuren. In all den Jahren

gewann auch erst eine Frau die Goldene Palme für den besten Film:

1993 wurde die Neuseeländerin Jane Campion für "Das Piano"

ausgezeichnet.

Diese Protestaktion war außerdem der wuchtige Auftakt für die

Galapremiere von "Girls of the sun", einem von drei Beiträgen, die

in diesem Wettbewerb von Regisseurinnen stammen. Die Französin Eva

Husson erzählt darin von einer kurdischen Kampfeinheit, die nur aus

Frauen besteht. Frauen, die wie ihre Anführerin Bahar von

islamistischen Extremisten verschleppt und als Sklavinnen verkauft

worden waren. Frauen, deren Männer erschossen und deren Söhne zu

IS-Kämpfern ausgebildet werden. Husson überfrachtet ihren Film dabei

zwar etwas und hätte auch mit weniger Sentimentalität auskommen

können. Dennoch ist das Schicksal der Frauen ergreifend - und

Hauptdarstellerin Golshifteh Farahani hat beste Chancen auf eine

Auszeichnung.

Ganz anders war hingegen der mit Spannung erwartete Beitrag, den

der Deutsche Wim Wenders an die Croisette brachte: "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" ist eine Dokumentation über den Papst. Dabei geht es nicht um dessen Biografie, sondern vielmehr um seine Ideen, Meinungen und Überzeugungen. "Die Welt heute ist eine taubeWelt", sagt der Papst darin. Viele seien gleichgültig dem Leiden

anderer gegenüber. Er prangert soziale Missstände an, die

"Plünderung der Erde" und das Ausgrenzen von Menschen anderer

Kulturen und Religionen. "Es gibt heute viel Armut, das ist ein

Skandal", sagt er. "Der Versuchung des Reichtums erliegen viele,

auch in der Kirche."

Es habe ihn sehr beeindruckt, wie sich der Papst auf seine Fragen

eingelassen habe, erzählte der 72 Jahre alte Wenders im Interview

anlässlich der Premiere am Sonntagabend.

"Was mir wirklich nahe gegangen ist, ist seine tiefe Sorge um den

Planeten. (...) Mich hat am meisten beeindruckt, wie er das

zusammengebracht hat - die Klimaprobleme und Armut. Wie die, die am

ärmsten sind, auch am meisten unter der Klimaproblematik leiden."

Kritische Stimmen sind im Film nicht zu hören, auch heikle Themen

wie Kindesmissbrauch in der Kirche werden nur kurz angerissen. Und

doch imponiert das Werk als facettenreiche und nachdenklich

stimmende Hommage an die Arbeit und die Ideale des Papstes.

Überhaupt war es ein Festivalwochenende voller politischer

Themen. So konnte der Iraner Jafar Panahi erwartungsgemäß nicht aus

seiner Heimat ausreisen, um "Three faces" vorzustellen. Sein Platz

in der Premiere und bei der Pressekonferenz blieb leer - und dennoch

wurde der Regisseur gefeiert. Schließlich ist es nicht nur

bemerkenswert, dass es ihm erneut gelang, trotz Berufsverbots einen

Film zu drehen und ins Ausland zu bringen. "Three faces" ist darüber

hinaus eines von Panahis eher explizit kritischen Werken: Anhand der

Leben von drei Schauspielerinnen im Iran entfaltet der 57-Jährige

ein Abbild der Gesellschaft.

Während Frauen in Teheran gewisse Freiheiten genießen, sieht die

Realität für Mädchen auf dem Land sehr anders aus - sie sind den

repressiven Regeln der Dorfgemeinschaft ausgesetzt. Die junge Rezaei

aber will ihren Schauspielerinnen-Traum nicht aufgeben und wehrt

sich. "Three faces" wird damit auch zu einem eindringlichen Appell

für die Gleichberechtigung von Frauen - passend, dass Panahis Film

gleich im Anschluss an Hussons Werk und den Protestmarsch der Frauen

gezeigt wurde.