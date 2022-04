Von einer Frau, ihrer besten Freundin und vielen Männern zu einem eingefleischten Junggesellen – in diesem Sommer erwarten die Zuseherinnen und Zuseher der "Komödie 9020" zwei Open-Air-Aufführungen im Theater am See. Ab 23. Juni heißt es wie schon im Vorjahr "Vorhang auf", direkt am Wörthersee neben der Schiffsanlegestelle in Maria Wörth.