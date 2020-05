wirschauenzusammen"Walden": Eine Design-Ausstellung im virtuellen Raum

Zum fünften Mal findet in Schwanberg eine Design-Schau statt. Eröffnet wird sie heute – per Stream.

Kuratorin und Schlossherrin Alice Stori Liechtenstein © Barbara Kluger

22 aufstrebende Designerinnen und Designer haben sich für die Ausstellung „Walden“ mit den Zusammenhängen zwischen Natur, Technologie und Alltag auseinandergesetzt. 19 der Exponate sind derzeit auf Schloss Hollenegg ausgestellt. Namensgebend für die Schau ist Henri David Thoreaus gleichnamiges Kult-Buch über das Aussteiger-Leben. Ein Thema, das zum Nachdenken über Ökologie anregen will, ohne mit dem Finger zu zeigen. Besichtigt werden kann die Design-Schau, die fünfte ihrer Art, ab 10. Mai und bis 31. Mai – allerdings nur per virtuellem 3D-Rundgang auf der Website des Schlosses www.schlosshollenegg.at.



Heute um 19 Uhr eröffnet Kuratorin und Schlossherrin Alice Stori Liechtenstein die Ausstellung. Übertragen wird diese per Live-Stream auch auf Instagram (Instagram @schlosshollenegg, Facebook (facebook.com/schlosshollenegg) und Zoom. „Es geht um eine positive Botschaft, aber auch darum, dass die Natur nicht immer unser Freund ist“, sagt Liechtenstein. Zu sehen sind unter anderem Werke von Marlène Huissoud, des Duos Rachel und Nick Cope, von Klemens Schillinger und Sophie Dries.